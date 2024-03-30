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    Кайла Харрисон: Я возьму пояс в UFC и стану величайшей спортсменкой всех времен

    Бои ММА UFC PFL Генри Сехудо
    Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-обладательница пояса PFL в женском полулегком весе Кайла Харрисон заявила, что станет величайшей спортсменкой всех времен.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Это тот спор, который я вела с Генри Сехудо уже миллион раз о том, что я уже величайшая спортсменка. Я сказала: Генри, дорогой, я иду за тобой. У тебя есть одна олимпийская медаль — всего одна. Что ты собираешься с ней делать? Я скоро приеду сюда, в UFC, выиграю пояс, возможно, очень быстро выиграю еще один пояс, проведу его защиту и стану двукратной чемпионкой UFC. После этого я однозначно стану величайшей спортсменкой всех времен в боевых искусствах»

    Харрисон дебютирует в UFC на 300-м юбилейном турнире против бывшей чемпионки промоушена в женском легчайшем весе Холли Холм. У Кайлы 15 побед и одно поражение в ММА.

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