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    Хильберто Рамирес уверен в победе над Арсеном Гуламиряном

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Хильберто Рамирес
    Профессиональный мексиканский боксер Хильберто Рамирес считает, что победит Арсена Гуламиряна в предстоящем поединке за вакантный титул в первом тяжелом весе по версии WBA Super.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

    «Я знаю, что ему нравится драться вблизи, и это моя специальность. Я верю, что сочетание моей силы и мощи позволит мне одержать победу. Я чувствую себя комфортно в этом весе. Я тренируюсь по-другому в первом тяжелом весе. Я всегда работаю над основами бокса. Переходя в более высокий дивизион, одна из главных вещей заключается в том, что я могу поднимать тяжести и не беспокоиться о наборе мышечной массы»

    Хильберто Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе и претендентом на титул в полутяжелой категории. В его активе 44 выигранных поединка и одно поражение на профессиональном ринге.

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