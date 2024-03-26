Хильберто Рамирес уверен в победе над Арсеном Гуламиряном

Профессиональный мексиканский боксер считает , что победитв предстоящем поединке за вакантный титул в первом тяжелом весе по версии WBA Super.

«Я знаю, что ему нравится драться вблизи, и это моя специальность. Я верю, что сочетание моей силы и мощи позволит мне одержать победу. Я чувствую себя комфортно в этом весе. Я тренируюсь по-другому в первом тяжелом весе. Я всегда работаю над основами бокса. Переходя в более высокий дивизион, одна из главных вещей заключается в том, что я могу поднимать тяжести и не беспокоиться о наборе мышечной массы»

Хильберто Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе и претендентом на титул в полутяжелой категории. В его активе 44 выигранных поединка и одно поражение на профессиональном ринге.