Бо Никал назвал Чимаева следующим чемпионом UFC в среднем весе

Восходящая звезда смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, назвал бойца, который станет следующим чемпионом в их категории.

«Если бы я мог предсказать, кто станет чемпионом, исходя из того, как я вижу развитие этого дивизиона, то это безусловно Хамзат Чимаев. Он плохой соперник и для всех этих парней из топ-5. Вероятно, он поборется за пояс после того, как выиграет 1-2 боя. Чимаев потенциальный чемпион, и это тот парень, с которым я хотел бы подраться, прежде чем моя карьера закончится. Только представьте, мы оба не побеждены, сражаемся за пояс, и мы делаем это на стадионе "Allegiant the Raiders" перед 100 000 зрителями — это было бы идеально»

Напомним, Хамзат Чимаев является девятым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее «Борз» одолел решением большинства Камару Усмана. Как и Никал, Чимаев еще никому не проигрывал в карьере.