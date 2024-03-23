ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • 11:20
    • КХЛ перенесла матч «Спартак» — «Металлург»
  • 09:53
    • Матч между сборными России и Парагвая отменен
    Все новости спорта

    Бо Никал назвал Чимаева следующим чемпионом UFC в среднем весе

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Камару Усман
    Восходящая звезда смешанных единоборств Бо Никал, выступающий в среднем весе UFC, назвал бойца, который станет следующим чемпионом в их категории.

    Хамзат Чимаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хамзат Чимаев

    «Если бы я мог предсказать, кто станет чемпионом, исходя из того, как я вижу развитие этого дивизиона, то это безусловно Хамзат Чимаев. Он плохой соперник и для всех этих парней из топ-5. Вероятно, он поборется за пояс после того, как выиграет 1-2 боя. Чимаев потенциальный чемпион, и это тот парень, с которым я хотел бы подраться, прежде чем моя карьера закончится. Только представьте, мы оба не побеждены, сражаемся за пояс, и мы делаем это на стадионе "Allegiant the Raiders" перед 100 000 зрителями — это было бы идеально»

    Напомним, Хамзат Чимаев является девятым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее «Борз» одолел решением большинства Камару Усмана. Как и Никал, Чимаев еще никому не проигрывал в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Автомобилиста» и СКА не закончится в четвертом матче?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
  • Англия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли французы взять реванш у немцев?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Тунис — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Калинская — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры