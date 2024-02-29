Джошуа готов подраться с Уайлдером после боя с Нганну

Британский боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBO, IBF и WBA Super, заявил о готовности подраться спосле поединка с

«У нас все было подписано и скреплено печатью. Нам обоим просто нужно было проявить себя. И Уайлдер не выполнил свою часть сделки. Но я не говорю, что списал его со счетов. Это бой, который болельщики хотят увидеть уже очень долго»

Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке потерпел сенсационное поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера на турнире в декабре.

Джошуа на том же ивенте в Саудовской Аравии в последнем бою финишировал Отто Валлина. 8 марта Энтони подерется против Фрэнсиса Нганну.