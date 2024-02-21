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    Немков уверен, что Махачев легко победит Топурию

    Бои ММА UFC Bellator Сборная России Александр Волкановски Ислам Махачев Вадим Немков
    Экс-обладатель титула Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков объяснил, почему новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия без шансов проиграет Исламу Махачеву.

    Вадим Немков
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    Вадим Немков

    «Ислам заметно больше Илии. Он прост съест его за счет своей борьбы. Не думаю, что Топурия сумел бы так легко перебить его в стойке. Физически Махачев гораздо сильнее. Что касается боя с Волкановски, то Топурии было комфортно драться с оппонентом, который не восстановился»

    Илия Топурия на турнире UFC 298 нокаутировал Александра Волкановски во втором раунде и отобрал у него титул чемпиона в полулегком весе.

    По окончании того противостояния грузин заявил о возможно переходе в легкий дивизион и потенциальном поединке с обладателем титула в этой категории Исламом Махачевым.

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