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    Райан Гарсия назвал боксера, с которым никогда не подерется

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Звездный американский боксер-полусредневес Райан Гарсия, претендент на звание чемпиона мира в категории до 63,5 кг по версии WBC, назвал бойца, с которым он никогда не выйдет на поединок.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Я никогда не собираюсь драться с Роландо Ромеро. Я больше не намерен давать ему шанс стать звездой. Он смешон. В свои 30 Ромеро ведет себя максимально странно, ходит в шубах и строит из себя звезду»

    Ранее Роландо отказался драться с Райаном Гарсией за титул чемпиона мира. Сейчас Ромеро принадлежит пояс в первой полусредней категории по версии WBA.

    Гарсия в следующем своем поединке встретится с обладателем титула WBC Девином Хэйни. Их бой пройдет 20 апреля на турнире в Лас-Вегасе. Для Хэйни это будет первая защита титула.

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