Райан Гарсия назвал боксера, с которым никогда не подерется

Звездный американский боксер-полусредневес, претендент на звание чемпиона мира в категории до 63,5 кг по версии WBC, назвал бойца, с которым он никогда не выйдет на поединок.

«Я никогда не собираюсь драться с Роландо Ромеро. Я больше не намерен давать ему шанс стать звездой. Он смешон. В свои 30 Ромеро ведет себя максимально странно, ходит в шубах и строит из себя звезду»

Ранее Роландо отказался драться с Райаном Гарсией за титул чемпиона мира. Сейчас Ромеро принадлежит пояс в первой полусредней категории по версии WBA.

Гарсия в следующем своем поединке встретится с обладателем титула WBC Девином Хэйни. Их бой пройдет 20 апреля на турнире в Лас-Вегасе. Для Хэйни это будет первая защита титула.