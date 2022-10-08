Пэдди Пимблетт: «Я готов выступить на UFC 282. Кто выйдет против меня?»

Английский профессиональный боец смешанных единоборств рассказал , когда хочет провести свой следующий поединок.

Пэдди Пимблетт Боец UFC Я хочу выйти в клетку на турнире UFC 282. С большей долей вероятности я все-таки подерусь 10 декабря. Но кто выйдет против меня? Многие только говорят, что хотят драться со мной. На деле же они боятся подписывать контракт на поединок

Пимблетт выступает в легкой весовой категории UFC. Всего англичанин провел в промоушене Даны Уайты 3 боя. В последнем поединке Пэдди во втором раунде задушил Джордана Левитта.

Всего в активе англичанина 22 боя в профессиональной карьере. На его счету 19 побед и 3 поражения.