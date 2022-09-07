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    Энди Руис не получит титульный бой с Тайсоном Фьюри

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBA IBF
    По информации от представителей WBC, стало известно, что Энди Руис в ближайшее время точно не встретится в ринге против непобедимого Тайсона Фьюри.

    Энди Руис
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    Энди Руис

    Маурисио Сулейман, являющийся президентом Всемирного боксерского совета, сказал следующее:

  • Маурисио Сулейман
  • Президент WBC
  • Бой Ортиса и Руиса был полуфиналом отборочного мини-турнира. В другом бое подерутся Уайлдер и Хелениус. Так что Руису придется оспаривать звание претендента с победителем данной пары. Когда закончится финал, тогда и поговорим о бое с Фьюри

    • В прошедшем поединке Энди Руис одолел 43-летнего Луиса Ортиса единогласным решением судей. Кубинский тяжеловес во время боя 3 раза падал в нокдаун.

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