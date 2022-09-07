Энди Руис не получит титульный бой с Тайсоном Фьюри

По информации от представителей WBC, стало известно, чтов ближайшее время точно не встретится в ринге против непобедимого

Маурисио Сулейман, являющийся президентом Всемирного боксерского совета, сказал следующее:

Маурисио Сулейман Президент WBC Бой Ортиса и Руиса был полуфиналом отборочного мини-турнира. В другом бое подерутся Уайлдер и Хелениус. Так что Руису придется оспаривать звание претендента с победителем данной пары. Когда закончится финал, тогда и поговорим о бое с Фьюри

В прошедшем поединке Энди Руис одолел 43-летнего Луиса Ортиса единогласным решением судей. Кубинский тяжеловес во время боя 3 раза падал в нокдаун.