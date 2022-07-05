Иржи Прохазка готов подраться с Камару Усманом

Действующий чемпион UFC в полутяжелом веса Иржи Прохазка высказал
свое мнение по поводу потенциального поединка с Камару Усманом
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Иржи ПрохазкаЧемпион UFC в полутяжелом весеЯ уважаю Камару, и готов с ним встретиться. Но ему победить меня будет очень тяжело. Вообще я планирую провести, как минимум, одну защиту. Возможно, это будет бой против Блаховича или реванш с Гловером. Далее я готов начать переговоры с Усманом
Иржи Прохазка в последнем своем поединке одолел Гловера Тейшейру в пятом раунде удушающим приемом. Чех стал чемпионом в полутяжелом весе, проведя в UFC всего 3 боя.
Камару Усман на данный момент является обладателем пояса в полусреднем дивизионе. На UFC 278 нигериец сразится против Леона Эдвардса.