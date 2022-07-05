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    Иржи Прохазка готов подраться с Камару Усманом

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом веса Иржи Прохазка высказал свое мнение по поводу потенциального поединка с Камару Усманом.

    Иржи Прохазка
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    Иржи Прохазка

  • Иржи Прохазка
  • Чемпион UFC в полутяжелом весе
  • Я уважаю Камару, и готов с ним встретиться. Но ему победить меня будет очень тяжело. Вообще я планирую провести, как минимум, одну защиту. Возможно, это будет бой против Блаховича или реванш с Гловером. Далее я готов начать переговоры с Усманом

    • Иржи Прохазка в последнем своем поединке одолел Гловера Тейшейру в пятом раунде удушающим приемом. Чех стал чемпионом в полутяжелом весе, проведя в UFC всего 3 боя.

    Камару Усман на данный момент является обладателем пояса в полусреднем дивизионе. На UFC 278 нигериец сразится против Леона Эдвардса.

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