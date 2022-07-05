Иржи Прохазка готов подраться с Камару Усманом

Действующий чемпион UFC в полутяжелом веса высказал свое мнение по поводу потенциального поединка с

Иржи Прохазка Чемпион UFC в полутяжелом весе Я уважаю Камару, и готов с ним встретиться. Но ему победить меня будет очень тяжело. Вообще я планирую провести, как минимум, одну защиту. Возможно, это будет бой против Блаховича или реванш с Гловером. Далее я готов начать переговоры с Усманом

Иржи Прохазка в последнем своем поединке одолел Гловера Тейшейру в пятом раунде удушающим приемом. Чех стал чемпионом в полутяжелом весе, проведя в UFC всего 3 боя.

Камару Усман на данный момент является обладателем пояса в полусреднем дивизионе. На UFC 278 нигериец сразится против Леона Эдвардса.