Ковалев: У Ярда хорошие скорость и удар

Российский боксер, которому 24 августа предстоит защита титула чемпиона мира по версиив полутяжелом весе в бою с британцем, поделился ожиданиями от боя.

Сергей Ковалев BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю.

У Ярда хорошие скорость и удар. Считаю, что он опаснее моих предыдущих оппонентов», — цитирует Ковалева «Чемпионат».

Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалева, Сергею удалось взять реванш. 0