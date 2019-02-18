Рябинский: Бой между Поветкиным и Усиком возможен

Поединок между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весеи российским экс-чемпионом в супертяжелом весевозможен.

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Об этом заявил Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», представляющей интересы Поветкина.

«Пока могу сказать, что такой бой возможен, но нельзя сказать, что всё решено. Это проект, думаем сейчас над организацией такого поединка. Есть несколько вариантов, в том числе и поединок против Усика. Александр восстанавливается, набирает форму, всё идет хорошо. Это именно та причина, которая нас смущает в проведении боя с Усиком. Сейчас Поветкину надо набрать форму после операции», — цитирует Рябинского «Спорт-Экспресс». 0