Биволу интересен бой с Ковалевым

Дмитрий Бивол
BoxingScene
«Сергей хорошо тактически провел бой. Конечно, у него есть огрехи с точки зрения выносливости, но он выдержал рисунок боя. Альварес сам подустал к концу поединка, немного устал и Ковалев. Но Сергей сумел раскрепоститься и довел бой до победы.
Конечно, мы рассматриваем Ковалёва в качестве возможного соперника. Но сначала нужно провести бой с Джо Смитом», — цитирует Бивола «Чемпионат».
Дмитрий Бивол следующий поединок проведет 9 марта 2019 года в Вероне (США), его соперником станет Джо Смит. 0