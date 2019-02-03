Биволу интересен бой с Ковалевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весеподелился впечатлениями от победы решением судейв бою с, а также признался, что не исключает встречи с Ковалевым в будущем.

Дмитрий Бивол BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сергей хорошо тактически провел бой. Конечно, у него есть огрехи с точки зрения выносливости, но он выдержал рисунок боя. Альварес сам подустал к концу поединка, немного устал и Ковалев. Но Сергей сумел раскрепоститься и довел бой до победы.

Конечно, мы рассматриваем Ковалёва в качестве возможного соперника. Но сначала нужно провести бой с Джо Смитом», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Дмитрий Бивол следующий поединок проведет 9 марта 2019 года в Вероне (США), его соперником станет Джо Смит. 0