Поветкин начал тренировать руки после операции

Российский боксерзаявил, что уже приступил к тренировкам после операции на локтях, которую он перенес в ноябре.

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Хирургическое вмешательство прошло после боя против британца Энтони Джошуа, в котором Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде.

«У меня уже нормальная форма: бегаю, прыгаю. Потихоньку начинаю работать руками — отжимаюсь от турника, пока что не от пола.

Думаю, скоро все будет нормально», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Также спортсмен заявил, что хотел бы в 2019 году встретиться на ринге с британцем Диллианом Уайтом.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня», — добавил Поветкин. 0