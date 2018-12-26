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    Поветкин начал тренировать руки после операции

    Александр Поветкин
    Российский боксер Александр Поветкин заявил, что уже приступил к тренировкам после операции на локтях, которую он перенес в ноябре.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
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    Хирургическое вмешательство прошло после боя против британца Энтони Джошуа, в котором Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде.

    «У меня уже нормальная форма: бегаю, прыгаю. Потихоньку начинаю работать руками — отжимаюсь от турника, пока что не от пола.

    Думаю, скоро все будет нормально», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

    Также спортсмен заявил, что хотел бы в 2019 году встретиться на ринге с британцем Диллианом Уайтом.

  • Поветкин планирует провести следующий бой весной
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    • «Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня», — добавил Поветкин. 0

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