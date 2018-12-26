Поветкин начал тренировать руки после операции

Александр Поветкин
independent.co.uk
Хирургическое вмешательство прошло после боя против британца Энтони Джошуа, в котором Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде.
«У меня уже нормальная форма: бегаю, прыгаю. Потихоньку начинаю работать руками — отжимаюсь от турника, пока что не от пола.
Думаю, скоро все будет нормально», — приводит слова Поветкина РИА Новости.
Также спортсмен заявил, что хотел бы в 2019 году встретиться на ринге с британцем Диллианом Уайтом.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня», — добавил Поветкин. 0