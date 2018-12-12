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    Поветкин планирует провести следующий бой весной

    Александр Поветкин
    Следующий поединок российского боксера Александра Поветкина планируется на март — апрель 2019 года.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
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    Об этом сообщил представитель компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

    «Александр сейчас на отдыхе. Уже поступали предложения. Следующий его бой будет обсуждаться на март — апрель», — цитирует Корнилова «Спорт-Экспресс».

    В сентябре россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

    После боя 39-летний Поветкин опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, что планирует провести еще несколько поединков. 0

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