Поветкин планирует провести следующий бой весной

Следующий поединок российского боксерапланируется на март — апрель 2019 года.

Александр Поветкин BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщил представитель компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

«Александр сейчас на отдыхе. Уже поступали предложения. Следующий его бой будет обсуждаться на март — апрель», — цитирует Корнилова «Спорт-Экспресс».

В сентябре россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

После боя 39-летний Поветкин опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, что планирует провести еще несколько поединков. 0