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    Ковалев: Цель — стать абсолютным чемпионом мира

    WBO
    Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев поделился ожиданиями от скорого поединка с Элейдером Альваресом, а также рассказал о том, когда он планирует завершить карьеру.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
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    «Я жду очень интересного поединка с Альваресом и этот бой не будет простым. Стивенсон не просто так избегал этого парня несколько раз, он боится его. Но я не боюсь Элейдера, мне интересно с ним встретиться и одержать над ним победу. Следите за нами 4 августа и вы увидите мой успех.

    Готов ли я к бою со Стивенсоном? Я готов к любому сопернику, моя цель — стать абсолютным чемпионом мира. Я не чувствую себя старым. Мне 35 лет и это просто цифра. Бог дал мне возможность сражаться в этом возрасте на таком уровне. Надеюсь, что буду боксировать до тех пор, пока не завоюю все четыре пояса. Это моя цель и когда я добьюсь ее, я завершу карьеру», — цитирует Ковалева «Чемпионат».

    Бой Ковалева и Альвареса пройдет 4 августа в Атлантик-Сити (США). 0

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