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    Пакьяо прекратил сотрудничество с тренером

    Мэнни Пакьяо
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    Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
    На фото:Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
    Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) решил разорвать рабочие отношения с известным тренером Фредди Роучем, о чем сообщает AP.

    58-летний специалист, который работал с Паккьяо на протяжении более 15 лет, узнал об увольнении из пресс-релиза, который опубликовали представители боксера.

    «Мы работали вместе гораздо дольше, чем продолжаются многие браки. Это настоящая редкость в мире бокса. Могу признаться, что мне больно от того, что Мэнни не сообщил об этом лично. Тем не менее, мы славно проводили время вместе, а это гораздо важнее», — заявил Роуч.

    Паккьяо тренировался под руководством Фредди Роуча с 2001 года. 15 июля в Малайзии филиппинец уже без Роуча в углу сразится с чемпионом мира WBA в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО).

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