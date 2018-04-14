Пакьяо прекратил сотрудничество с тренером

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец(59-7-2, 38 КО) решил разорвать рабочие отношения с известным тренером, о чем сообщает AP

58-летний специалист, который работал с Паккьяо на протяжении более 15 лет, узнал об увольнении из пресс-релиза, который опубликовали представители боксера.

«Мы работали вместе гораздо дольше, чем продолжаются многие браки. Это настоящая редкость в мире бокса. Могу признаться, что мне больно от того, что Мэнни не сообщил об этом лично. Тем не менее, мы славно проводили время вместе, а это гораздо важнее», — заявил Роуч.

Паккьяо тренировался под руководством Фредди Роуча с 2001 года. 15 июля в Малайзии филиппинец уже без Роуча в углу сразится с чемпионом мира WBA в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО).