Стала известна дата боя-реванша между Головкиным и Альваресом

Бой-реванш между казахстанским боксером(37-0-1, 33 КО) и мексиканцем(49-1-2, 34 КО) состоится 5 мая, сообщает BBC.

Напомним, что 16 сентября 2017 года поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC Головкиным и Альваресом завершился вничью.

«Это бой, которого хочет мир. Я был не согласен с некоторыми решениями судей в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений – я покину ринг в качестве чемпиона в среднем весе», — сказал Головкин.

«Я рад еще раз принять участие в одном из наиболее важных боксерских событий в истории. Второй бой выгоден и приятен всем болельщикам, которые жаждут видеть, как лучшие дерутся с лучшими. На этот раз у Головкина не будет оправданий из-за судей, потому что я выйду его нокаутировать», — отметил Альварес.