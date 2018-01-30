ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Стала известна дата боя-реванша между Головкиным и Альваресом

    WBA IBF WBC
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Геннадий Головкин (слева) и Сауль Альварес
    На фото:Геннадий Головкин (слева) и Сауль Альварес
    Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) состоится 5 мая, сообщает BBC.

    Напомним, что 16 сентября 2017 года поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC Головкиным и Альваресом завершился вничью.

    «Это бой, которого хочет мир. Я был не согласен с некоторыми решениями судей в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений – я покину ринг в качестве чемпиона в среднем весе», — сказал Головкин.

    «Я рад еще раз принять участие в одном из наиболее важных боксерских событий в истории. Второй бой выгоден и приятен всем болельщикам, которые жаждут видеть, как лучшие дерутся с лучшими. На этот раз у Головкина не будет оправданий из-за судей, потому что я выйду его нокаутировать», — отметил Альварес.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Бой года от Усика и Бриедиса, победы Линареса и Маттиссе
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Спенс защитил титул и вызвал Турмана, Истер прошел Фортуну
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИФьюри отобрал все чемпионские пояса у КличкоНе что иное, как завершение эры боксаРеакция прессы на сенсацию в поединке Кличко – ФьюриМохаммед АлиДесять интересных фактов о Мохаммеде АлиИзвестные и не очень факты о легендарном боксере Мохаммеде АлиЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа взял верх техническим нокаутом над украинцем Владимиром Кличко. Лучшие фотоАлександр ПоветкинУдар по репутации. Вернется ли Поветкин на профессиональный ринг?Александр Поветкин может получить длительную дисквалификацию за употребление допинга
    Подробный разбор
  • Несбывшиеся надежды. Российский бокс теряет позиции
  • Реакция СМИ на неудачное выступление сборной России на чемпионате мира по боксу
    •
  • Обогатился и спас бокс. Мейвезер победил Макгрегора
  • Бой века — в обзоре зарубежных СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Без сенсаций
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 января
  • 6,61
    •
  • Прервется ли неудачная серия «святых»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
  • 1,69
    •
    Бокс. Лента новостей
  • Бой года от Усика и Бриедиса, победы Линареса и Маттиссе
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    • 28/01/2018 в 13:58
  • 28/01
    • Усик победил Бриедиса и объединил титулы WBO и WBC
  • 27/01
    • Фальчинелли покинул пост исполняющего обязанности президента AIBA
  • Спенс защитил титул и вызвал Турмана, Истер прошел Фортуну
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    • 21/01/2018 в 13:45
  • 21/01
    • Спенс защитил титул чемпиона IBF, нокаутировав Питерсона
  • 12/01
    • Чемпион мира по версии WBC приговорен к 30 дням тюрьмы условно
  • 06/01
    • Чудинов проиграл в Дании
  • 03/01
    • Джошуа и Паркер проведут бой 31 марта
  • 02/01
    • Поветкин возглавил рейтинг WBA
  • 01/01
    • Экс-чемпион мира по версии WBC завершил карьеру
  • 30/12
    • Рой Джонс анонсировал прощальный бой
  • 30/12
    • Ломаченко признан боксером года по версии The Ring
  • Победы Власова и Граната, ничья Димитренко
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    • 24/12/2017 в 16:43
  • 23/12
    • Стала известна дата боя Ковалева и Михалкина
  • 21/12
    • Чемпион мира по версии WBA нокаутировал своего тренера
  • Успешная защита Поветкина, победа Сондерса, возвращение Варгаса
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    • 17/12/2017 в 17:15
  • 17/12
    • Сондерс защитил титул чемпиона мира по версии WBO
  • 15/12
    • Поветкин защитил пояс WBO International
  • 12/12
    • Фьюри может возобновить карьеру
  • Легкая прогулка для Ломаченко, Салидо проиграл Роману и ушел на пенсию
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    • 10/12/2017 в 15:54
    Весь бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Турниры

    ЧМ-2017 WBC WBO WBA IBF
    Любители

    Боксеры

    Кличко Поветкин