Mercedes E-Class снова достался за неудачную ставку

В этот раз главный приз недельного розыгрыша достался жителю Тулуна, это в Иркутской области.

23 ноября игрок сделал ставку на матч в настольном теннисе в лайве. Второй сет полностью перевернул ход встречи, и ставка не сыграла. Но вот билет, полученный за нее, выиграл Mercedes E-Class.

Это уже второй раз, кода ставка на настольный теннис, причем неудачная, приносит игроку главный приз в «Новогоднем Драйве».

Впереди еще два розыгрыша: 29 декабря и 5 января 2022 года. Времени, чтобы принять участие, еще много. Все, что надо: делать ставки в Олимпе от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.

За каждую такую ставку выдается билет, который затем участвует в розыгрыше. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу.

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