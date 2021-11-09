Бонусы за экспрессы в «Олимпбет»: как выиграть?

Бонусы от 2000 до 30 000 рублей
Каждый день можно выиграть на ставка типа экспресс
Что такое экспресс
Экспресс — это две и более ставок, объединенных в одну. Смысл экспресса — набрать высокий коэффициент из небольших. Сумма ставок в экспрессе перемножается.
Как выиграть
— Зарегистрироваться (или войти, если уже есть аккаунт)
— Делать ставки на экспрессы суммой
— Выигрывать экспрессы до 23:59 каждого дня
«Доехавший» экспресс с самым высоким коэффициентом получит 30 000 рублей. Далее по убыванию:
- 2-е место — 20 000 рублей
- 3-е место — 15 000
- 4-е место — 10 000
- 5-е место — 8000
- 6-е место — 6000
- 7-е место — 4000
- 8-е место — 3000
- 9-е место — 2000
- 10-е место — 2000
Как получить выигрыш
Полученные бонусные рубли можно превратить в настоящие. Для это в течение пяти дней их нужно проставить с коэффициентом от 2.00.
Если ставка на бонусные рубли сыграет, на игровой счет будет начислена сумма потраченных на нее бонусных рублей. Средства игрового счета можно как вывести, так и потратить на новые ставки.
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