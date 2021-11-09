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    Бонусы за экспрессы в «Олимпбет»: как выиграть?

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора «Олимпбет» запустила новую акцию для всех игроков, а не только новичков: Best Express с общим призовым фондом 12 000 000 рублей.

    Best Express: бонусы за выигранные экспрессы
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    Best Express: бонусы за выигранные экспрессы

    Бонусы от 2000 до 30 000 рублей

    Каждый день можно выиграть на ставка типа экспресс от 2000 до 30 000 бонусных рублей, которые затем можно конвертировать в настоящие.

    Что такое экспресс

    Экспресс — это две и более ставок, объединенных в одну. Смысл экспресса — набрать высокий коэффициент из небольших. Сумма ставок в экспрессе перемножается.

    Как выиграть

    Зарегистрироваться (или войти, если уже есть аккаунт)

    — Делать ставки на экспрессы суммой от 300 рублей

    — Выигрывать экспрессы до 23:59 каждого дня

    «Доехавший» экспресс с самым высоким коэффициентом получит 30 000 рублей. Далее по убыванию:

    • 2-е место — 20 000 рублей
    • 3-е место — 15 000
    • 4-е место — 10 000
    • 5-е место — 8000
    • 6-е место — 6000
    • 7-е место — 4000
    • 8-е место — 3000
    • 9-е место — 2000
    • 10-е место — 2000

    Как получить выигрыш

    Полученные бонусные рубли можно превратить в настоящие. Для это в течение пяти дней их нужно проставить с коэффициентом от 2.00.

    Играть

    Если ставка на бонусные рубли сыграет, на игровой счет будет начислена сумма потраченных на нее бонусных рублей. Средства игрового счета можно как вывести, так и потратить на новые ставки.

    Еще один бонус

    Новым игрокам доступна еще одна акция, эксклюзивная для посетителей LiveSport.Ru: фрибет 1500 рублей + бонус 500 рублей. Вот как получить.

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