Бонусы за экспрессы в «Олимпбет»: как выиграть?

Букмекерская контора «Олимпбет» запустила новую акцию для всех игроков, а не только новичков:с общим призовым фондом 12 000 000 рублей.

Бонусы от 2000 до 30 000 рублей

Каждый день можно выиграть на ставка типа экспресс от 2000 до 30 000 бонусных рублей, которые затем можно конвертировать в настоящие.

Что такое экспресс

Экспресс — это две и более ставок, объединенных в одну. Смысл экспресса — набрать высокий коэффициент из небольших. Сумма ставок в экспрессе перемножается.

Как выиграть

— Зарегистрироваться (или войти, если уже есть аккаунт)

— Делать ставки на экспрессы суммой от 300 рублей

— Выигрывать экспрессы до 23:59 каждого дня

«Доехавший» экспресс с самым высоким коэффициентом получит 30 000 рублей. Далее по убыванию:

2-е место — 20 000 рублей



3-е место — 15 000



4-е место — 10 000



5-е место — 8000



6-е место — 6000



7-е место — 4000



8-е место — 3000



9-е место — 2000



10-е место — 2000

Как получить выигрыш

Полученные бонусные рубли можно превратить в настоящие. Для это в течение пяти дней их нужно проставить с коэффициентом от 2.00.

Если ставка на бонусные рубли сыграет, на игровой счет будет начислена сумма потраченных на нее бонусных рублей. Средства игрового счета можно как вывести, так и потратить на новые ставки.

Еще один бонус

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