«Новогодний драйв» БК «Олимп»: как выиграть призы?

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы приять участие и выиграть.
Что нужно сделать
- Зарегистрировать аккаунт в «Олимпе» или, если есть, войти
- Делать ставки от 500 рублей
- Коэффициент ставок — от 1.50
Как выиграть
За каждые 500 рублей, потраченные на ставки, вы получите один билет.
Каждую неделю будет формироваться турнирная таблица согласно количеству набранных билетов.
Призы
Игроки, занявшие места с 1 по 11, получат следующие призы:
- 1 место: Mercedes C, Е или G-класса
- 2 место: PlayStation 5
- 3 место: iPhone 13
- 4 место: Apple Watch 7
- 5 место: Air Pods Pro
- 6 место: Фрибет 10 000 рублей
- 7 место: Фрибет 7500 рублей
- 8 место: Фрибет 5000 рублей
- 9 место: Фрибет 4000 рублей
- 10 место: Фрибет 3500 рублей
- 11 место: Фрибет 3000 рублей
Помимо этого,
Сроки акции
«Новогодний драйв» начался 22 ноября. Последний день участия — 2 января 2022 года.
Стримы с розыгрышем и актуальная таблица будут доступны на специальной странице БК «Олимп».
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