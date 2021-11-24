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    «Новогодний драйв» БК «Олимп»: как выиграть призы?

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора «Олимп» к приближающимся праздникам запустила новую акцию: «Новогодний драйв». Призы: от автомобиля Mercedes G-класса (около 12 млн. рублей) до техники Apple и бонусных рублей для ставок. Общий призовой фонд — 350 млн. рублей.

    «Новогодний драйв» БК «Олимп»
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    «Новогодний драйв» БК «Олимп»

    Рассказываем, что нужно сделать, чтобы приять участие и выиграть.

  • Важно
  • Акция проводится для всех, а не только новых клиентов

    • Что нужно сделать

    Как выиграть

    За каждые 500 рублей, потраченные на ставки, вы получите один билет.

    Каждую неделю будет формироваться турнирная таблица согласно количеству набранных билетов. Чем больше билетов — тем выше место. Общее количество набранных билетов не ограничено.

    Принять участие

    Призы

    Игроки, занявшие места с 1 по 11, получат следующие призы:

    • 1 место: Mercedes C, Е или G-класса
    • 2 место: PlayStation 5
    • 3 место: iPhone 13
    • 4 место: Apple Watch 7
    • 5 место: Air Pods Pro
    • 6 место: Фрибет 10 000 рублей
    • 7 место: Фрибет 7500 рублей
    • 8 место: Фрибет 5000 рублей
    • 9 место: Фрибет 4000 рублей
    • 10 место: Фрибет 3500 рублей
    • 11 место: Фрибет 3000 рублей

    Помимо этого, среди остальных игроков будет разыгран призовой фонд в 300 000 000 бонусных рублей. 1 билет = 1 бонусный рубль.

    Сроки акции

    «Новогодний драйв» начался 22 ноября. Последний день участия — 2 января 2022 года.

    Стримы с розыгрышем и актуальная таблица будут доступны на специальной странице БК «Олимп».

    Принять участие

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