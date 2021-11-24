«Новогодний драйв» БК «Олимп»: как выиграть призы?

350 млн. рублей

Букмекерская контора «Олимп» к приближающимся праздникам запустила новую акцию:. Призы: от автомобиля Mercedes G-класса (около 12 млн. рублей) до техники Apple и бонусных рублей для ставок. Общий призовой фонд —

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы приять участие и выиграть.

Важно Акция проводится для всех, а не только новых клиентов

Что нужно сделать

Зарегистрировать аккаунт в «Олимпе» или, если есть, войти

Делать ставки от 500 рублей

Коэффициент ставок — от 1.50

Как выиграть

За каждые 500 рублей, потраченные на ставки, вы получите один билет.

Каждую неделю будет формироваться турнирная таблица согласно количеству набранных билетов. Чем больше билетов — тем выше место. Общее количество набранных билетов не ограничено.

Призы

Игроки, занявшие места с 1 по 11, получат следующие призы:

1 место: Mercedes C, Е или G-класса

2 место: PlayStation 5

3 место: iPhone 13

4 место: Apple Watch 7

5 место: Air Pods Pro

6 место: Фрибет 10 000 рублей

7 место: Фрибет 7500 рублей

8 место: Фрибет 5000 рублей

9 место: Фрибет 4000 рублей

10 место: Фрибет 3500 рублей

11 место: Фрибет 3000 рублей

Помимо этого, среди остальных игроков будет разыгран призовой фонд в 300 000 000 бонусных рублей. 1 билет = 1 бонусный рубль.

Сроки акции

«Новогодний драйв» начался 22 ноября. Последний день участия — 2 января 2022 года.

Стримы с розыгрышем и актуальная таблица будут доступны на специальной странице БК «Олимп».

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