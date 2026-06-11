В четверг, 11 июня, стартует главный футбольный турнир сборных — чемпионат мира-2026! Кто из фаворитов заберет трофей, а кто провалится на ранней стадии?

Павел Погребняк, Никита Ковальчук и Андрей Панков BetBoom

Амбассадоры BetBoom Павел Погребняк, Никита Ковальчук и Андрей Панков дали прогнозы на предстоящий сезон главного клубного турнира.

Кто главный фаворит ЧМ?

Панков: «Франция и Испания по сетке идут друг на друга в полуфинале. Значит, в финале будет кто-то из них. Ставлю на Францию, её и вижу победителем. Пару в финале им составит кто-то из тройки Англия, Аргентина, Португалия»

Погребняк: «Главные фавориты — французы и англичане. Франция за счет большего баланса. А Англия в целом сейчас "на коне". У них практически во всех линиях концовку сезона футболисты провели очень хорошо. Даже несмотря на то, что есть определенные вопросы к выбору заявки Тухелем. Дальше идет Испания, Португалия и Аргентина. Потом небольшая пропасть, а затем Бразилия и Нидерланды»

Ковальчук: «Франция и Бразилия. У французов вообще один из самых сильнейших составов вообще за всю историю. У бразильцев тоже все прекрасно — сильный состав, Анчелотти у руля. Думаю они и встретятся в финале. В Англию как обычно не верю. Много вопросов к Тухелю, много людей, немец не взял в заявку кучу достойных игроков. Ну и вообще в команде как-то все скудно и уныло»

Какая из нетоповых сборных способна на оверперфоманс?

Панков: «Многого жду от Норвегии и Турции. Турция вполне может претендовать на четвертьфинал, сетка турнира им благоволит. Норвегия же рискует уже в 1/8 нарваться на Бразилию, но Норвегия единственная сборная в мире, кто пока что ни разу бразильцам не проигрывала»

Ковальчук: «Большое внимание будет к Норвегии и Японии. К японцам я бы сам присмотрелся, интересная сборная. Плюс какая-нибудь африканская команда обязательно должна выстрелить. Так бывает почти каждый ЧМ»

Погребняк: «Турция и Шотландия. Шотландцы вообще опередили в своей группе датчан. Импонирует работа Стива Кларка, под руководством которого я играл в "Рединге". Действительно серьезный тренер, работал с Моуриньо, поэтому очень верю в него. А у турков мощный состав Йилдыз, Гюлер, Чалханоглу. Уступили Испании в группе, но кто в целом может опередить испанцев?»

Какая топ-сборная имеет наивысшие шансы провалиться, условно вылететь до 1/8?

Панков: «Вполне могут провалиться Нидерланды. Бразильцы тоже, уверен, будут ходить по грани провала»

Ковальчук: «Кажется, что в новом формате вылет топ-команды до 1/8 физически невозможен. Но, если так и произойдет, то думаю в сторону Бразилии»

Погребняк: «Думаю, что все топы выйдут в плей-офф. А в стадии навылет может провалиться Германия. Мне не нравится их линия атаки. Хавертц и Ундав не впечатляют, впереди нет забивного нападающего с лидерскими качествами. И Нидерланды не нравятся, в предтурнирных товарках вообще ничего не показали»

Кто станет лучшим бомбардиром по итогам ЧМ?

Панков: «Гарри Кейн»

Ковальчук: «Это будет кто-то неожиданный. Кто в одном матче 3-4 мяча забьет. Тут надо смотреть, у кого из топовых бомбардиров в соперниках будут самые слабые обороны. Думаю, что "Золотую бутсу" ЧМ заберет тот, кто забьет больше всего на групповом этапе. И, возможно, этот человек даже не сыграет в полуфинале, но вот счет группы у него что-то и получится»

Погребняк: «Рафинья либо Доку»

Итоги

Все три эксперта отдали предпочтение французам. BetBoom дает команде Дешама коэффициент 3.5 на выход в финал и 5.8 на победу на ЧМ. Также в качестве фаворитов эксперты называли Испанию (кф 3.2 на выход в финал и 5.5 на победу), Бразилию (кф 5.5 на выход в финал и 9.0 на победу) и Англию (кф 4.0 на выход в финал и 8.0 на победу)

По нетоповым сборным мнения нескольких экспертов также совпали. Особо выделяют Турцию и Норвегию. BetBoom дает напроход турков в 1/4 коэффициент 5.0. Выход Норвегии в четвертьфинал оценивается в 2.8.

ЧМ-2026 стартует с матча Мексики против Южной Африки. BetBoom оценивает мексиканцев внушительным фаворитом и дает 1.41 на их победу. Пользователи также верят в хозяев турнира — 96% от общего количества ставок пришлось на выигрыш Мексики. Также сегодня у BetBoom стартовала основная часть акции «Время ЧМ» с призами на 300 000 000. Получай заряды за ставки, путешествуй по эпохам ЧМ и получай топовые награды.