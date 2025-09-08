FONBET OVERTIME начинает третий сезон

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
    Все новости спорта

    Сезон 2025/2026 станет 18-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Совместно с титульным партнером Fonbet Лига продолжит освещать ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а любители хоккея — выбирать своих героев.

    Проект был запущен перед стартом сезона 2023/24, и его цель в том, чтобы подчеркнуть значение самого эмоционального отрезка игры в хоккее — дополнительного времени. Наэлектризованная атмосфера хоккейной арены, мастерство и эмоции спортсменов, показывающих максимум под давлением результата: овертайм и буллитная серия во многом являются олицетворением красоты и непредсказуемости игры в хоккей.

    Игрок, определивший исход матча, становится героем FONBET OVERTIME. Победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится Героем недели, а по итогам сезона один из еженедельных победителей станет лучшим из лучших — Героем года.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • К старту третьего сезона у FONBET OVERTIME уже два таких героя: нападающие Василий Атанасов («Торпедо», сезон 2023/2024) и Максим Шалунов («Локомотив», 2024/2025). Удастся ли одному из них повторить свое достижение, или у FONBET OVERTIME будет новый герой — покажет игра.

    Особенное место во вселенной FONBET OVERTIME занимает лимитированная коллекция хоккейных карточек. Иллюстрации для нее создали современные художники. Каждая карточка в коллекции — произведение искусства, фиксирующая ключевые моменты, ставшие частью истории лиги и российского хоккея.

    Вскоре после старта предстоящего сезона FONBET Чемпионата КХЛ будет сыгран юбилейный 400-й FONBET OVERTIME, за два сезона таких матчей набралось 383. Лидерами по проведенным овертаймам стали «Адмирал» и «Нефтехимик» (44), а самые побеждающие команды в истории проекта — «Авангард» и «Локомотив» (по 26 побед). Нападающий Рид Буше — самый эффективный игрок в дополнительных периодах, на его счету 10 успешных завершений.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • В третьем сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут участвовать в акции «Прогноз на миллион» с первого матча, розыгрышах ценных призов и фрибетов, а также копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта. В ходе сезона пользователей ожидает немало интересного, включая обновление действующих игровых механик и новые розыгрыши.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Новости проекта доступны на сайте FONBET OVERTIME.

