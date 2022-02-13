Коньки, женщины, 500 м на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 16:55 на Олимпиаде в Пекине 13 февраля начнется финал гонки на

В этом виде у сборной России как никогда отличные шансы не на одну, а при хорошем раскладе сразу на несколько наград.

На старт выйдут: действующая чемпионка мира Ангелина Голикова, чемпионка Европы Дарья Качанова и знаменосец сборной России Ольга Фаткулина.

Прямая трансляция гонки на 500 метров начнется в 16:55 на телеканале «Матч ТВ». Онлайн-трансляция будет доступна на LiveSport.Ru.

Олимпиада-2022 онлайн

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