Биатлон, женщины, гонка преследования 10 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

13 февраля в 12:00 на Олимпиаде в Пекине состоится женская

Главная надежда сборной России — Кристина Резцова, которой немного не везет на этой Олимпиаде.

Помимо Резцовой на трассу выйдут: Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Основной претенденткой на победу можно назвать норвежку Марте Улсбю-Ройселанн. За золото с ней поспорят шведка Эльвира Эберг и итальянка Доротея Вирер.

Прямая трансляция гонки преследования — на Первом канале. Начало — в 12:00, комментировать ее в прямом эфире будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

Онлайн-трансляцию биатлонной гонки смотрите на LiveSport.Ru.

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