Биатлон, женщины, гонка преследования 10 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Главная надежда сборной России — Кристина Резцова, которой немного не везет на этой Олимпиаде.
Помимо Резцовой на трассу выйдут: Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
Основной претенденткой на победу можно назвать норвежку Марте Улсбю-Ройселанн. За золото с ней поспорят шведка Эльвира Эберг и итальянка Доротея Вирер.
Прямая трансляция гонки преследования — на Первом канале. Начало — в 12:00, комментировать ее в прямом эфире будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.
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