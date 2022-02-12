Женская сборная России проиграла Швейцарии в 1/4 Олимпиады

Женская сборнаяпо хоккею уступила командев матче четвертьфинала Олимпиады в Пекине.

Поединок завершился со счетом 2:4. В составе победительниц отметились Фебе Станц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер (дубль). У россиянок две шайбы отыграли Анна Савонина и Полина Лучникова.

Таким образом, Швейцария стала вторым полуфиналистом ОИ. Ранее в полуфинал вышла команда Канады.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины. 1/4 финала Россия — Швейцария — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Штанц — 1 (Мюллер, Штальдер), 34:31 — 0:1. Савонина — 1 (Шохина, Коржакова), 37:38 — 1:1. Рюэгг — 2 (Мой, Валларио), 47:31 — 1:2. Лучникова — 1 (Братищева, Кадирова), 56:53 — 2:2. Мюллер — 2 (Штальдер), 57:23 — 2:3. Мюллер — 3 (мен., п.в.), 59:58 — 2:4Вратари: Меркушева (59:24 — 59:58) — БрендлиШтраф: 4 — 6Броски: 24 (6+8+10) — 36 (8+12+16)

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