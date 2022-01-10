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    В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Между тем
    Вице-президент НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию СМИ о том, что игрокам сборной России из НХЛ будет разрешено принять участие в Олимпийских играх-2022 в частном порядке.

    В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022
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    В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022

    «Хоккеистов сборной России, выступающих в НХЛ, могут отпустить на Олимпиаду? Нет, это неправда. Игроки, имеющие контракт в НХЛ, не будут участвовать в Олимпийских играх независимо от их принадлежности к какой-либо национальной сборной.

    В настоящее время мы запрашиваем подтверждение ИИХФ и МОК о том, что любые игроки, имеющие контракт с клубами НХЛ, будут признаны нелегитимными на Олимпиаде в Пекине: они не будут заявлены и ни при каких обстоятельствах не смогут принять участие в турнире», — цитирует Дэйли «Р-Спорт».

    Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

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