В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на ОИ-2022

Вице-президент НХЛопроверг информацию СМИ о том, что игрокам сборной России из НХЛ будет разрешено принять участие в Олимпийских играх-2022 в частном порядке.

«Хоккеистов сборной России, выступающих в НХЛ, могут отпустить на Олимпиаду? Нет, это неправда. Игроки, имеющие контракт в НХЛ, не будут участвовать в Олимпийских играх независимо от их принадлежности к какой-либо национальной сборной.

В настоящее время мы запрашиваем подтверждение ИИХФ и МОК о том, что любые игроки, имеющие контракт с клубами НХЛ, будут признаны нелегитимными на Олимпиаде в Пекине: они не будут заявлены и ни при каких обстоятельствах не смогут принять участие в турнире», — цитирует Дэйли «Р-Спорт».

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.