Карасев: Для нас матч с такой командой, как «Фенербахче», значит очень многое

Главный тренерпрокомментировал матч против(79:94) в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Начали встречу очень здорово, попали свои броски, но в какой-то момент, такое ощущение, испугались сами себя. Возможно, и "Фенербахче" вышел играть не на максимум, а потом взвинтил обороты, но факт остаётся фактом — в третьей четверти сделали очень много потерь, абсолютно необязательных. Как я всегда говорю, всё приходит с опытом. Для нас матч с такой командой значит очень многое.

Чего жду от следующих матчей? Конечно, играть в пять основных, чтобы победить любой ценой, мы не будем. Нам нужно наигрывать сочетания, дать всем показать себя. Сейчас мы находимся на финишной прямой подготовки к старту сезона Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Карасева официальный сайт МБА.