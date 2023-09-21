ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 00:06
    • «Аякс» сыграл с «Марселем» вничью, «Брайтон» неожиданно уступил «АЕКу»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» обыграл дома «Бачка Топола», «Фрайбург» вырвал победу в конце матча у «Олимпиакоса»
  • 22:21
    • «Локомотив-Кубань» в овертайме переиграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ
  • 22:03
    • «Ливерпуль» обыграл ЛАСК, «Тулуза» сыграла вничью с «Юнионом»
  • 21:59
    • «Рома» в гостях одержала победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы
    Все новости спорта

    Карасев: Для нас матч с такой командой, как «Фенербахче», значит очень многое

    Баскетбол Лига ВТБ МБА Фенербахче
    Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал матч против «Фенербахче» (79:94) в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

    Василий Карасев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Карасев

    «Начали встречу очень здорово, попали свои броски, но в какой-то момент, такое ощущение, испугались сами себя. Возможно, и "Фенербахче" вышел играть не на максимум, а потом взвинтил обороты, но факт остаётся фактом — в третьей четверти сделали очень много потерь, абсолютно необязательных. Как я всегда говорю, всё приходит с опытом. Для нас матч с такой командой значит очень многое.

    Чего жду от следующих матчей? Конечно, играть в пять основных, чтобы победить любой ценой, мы не будем. Нам нужно наигрывать сочетания, дать всем показать себя. Сейчас мы находимся на финишной прямой подготовки к старту сезона Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Карасева официальный сайт МБА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После первой за две недели победы СКА будет только прибавлять
  • «Амур» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • После сумасшедшей игры с «Авангардом» «Сибирь» погонится за третьей подряд победой
  • «Сибирь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Дальневосточная серия «Динамо» завершится еще одной победой
  • «Адмирал» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Болт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако— Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч БАТЭ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •