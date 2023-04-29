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    Секулич: ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    Единая лига ВТБ
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    Единая лига ВТБ

    «К сожалению, в первой половине на площадке была только одна команда. ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли неправильно. С другой стороны, ЦСКА провел свой лучший матч в этой серии. Жаль, что у нас опять проявился наш обидный недостаток по ходу сезона, когда после классных побед на выезде в следующей игре дома мы демонстрируем не очень качественную игру. Да, мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола, но это не оправдание.

    Большое спасибо фанатам, они сегодня проявили себя прекрасно. Они на протяжении всего плей-офф болеют за нас великолепно. Сожалею, что сегодня наша игра не соответствовала силе поддержки.

    Остался один матч, самый решающий в этой серии. Мы по-прежнему настроены выйти в финал, и сейчас самое главное — полностью восстановиться», — цитирует Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

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