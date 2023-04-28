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    Тренер «Локомотива-Кубань»: Глобальных перемен в игре ЦСКА вряд ли стоит ожидать

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Тренер «Локомотива-Кубань» Станислав Збарский поделился ожиданиями от шестого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

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    «Когда ты играешь на арене соперника — особенно, если этот соперник фаворит, — то тебя ничто не сковывает. На тебя нет давления и ты спокойно показываешь всё, что умеешь. А использовать энергию толпы, которая тебе поддерживает — это умение, которое приходит с опытом, с победами. Кое-что, конечно, находится в компетенции тренерского штаба. Например, мы прекрасно знаем, что болельщики всё равно будут любить команду при любом исходе. Что игроков не перестанут ценить и поддерживать даже в случае поражения. Наша цель — чтобы и парни тоже это осознали. А остальное — уже дело опыта. При этом нынешний плей-офф уже здорово закалил ребят. Видно, что мы семимильными шагами приближаемся к той ментальной устойчивости, которая нужна для больших побед. В этой серии мы уже достигли одной из наших изначальных целей — втянули ЦСКА в марафон, где приходится тратить очень много сил. У нас эти силы есть, а готов ли к этому соперник?.. Думаю, что каждый из игроков сегодня готов максимально выложиться, чтобы принести команде ту пользу, на которую он способен.

    Кто способен стать "джокером" в составе армейцев? Я бы выделил троих. Помимо Руженцева, это Иван Ухов и Никита Курбанов. У Курбанова самый большой в команде опыт, он умеет играть жёстко, способен набирать много очков и в любой момент готов повести команду за собой. Ухов и Руженцев дают огромный "хастл" — энергично навязывают сопернику плотный контакт. Собственно, именно поэтому они и выходят на хорошие минуты в составе такого клуба, как ЦСКА. Мы всех наших ребят отдельно предупреждаем, чтобы были особенно внимательны с игроками, которых я перечислил. Большинство матчей в этой серии развивается так, что ход игры может переломить любой перехват. Лучше, если этот перехват сделаем мы.

    Глобальных перемен в игре ЦСКА вряд ли стоит ожидать. Москвичи, определённо, добавят в защите — и у нас есть предположения, в каких именно аспектах. Плюс к этому, с ними прилетел Никола Милутинов. Так что, возможно, в какой-то момент тренеры ЦСКА пойдут ва-банк и выпустят его в том состоянии, в каком он есть. Тогда они вернутся к той модели игры, что была у них в двух первых матчах: будут больше атаковать изнутри трёхочковой зоны, создавать давление под кольцом. Но сейчас нам надо думать о своей игре, о том, как сохранить ту агрессию и уровень контакта, которые были у нас в пятом матче. Если нам это удастся, то тогда уже сопернику предстоит под нас подстраиваться», — приводит слова Збарского официальный сайт краснодарской команды.

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    • Матч состоится в пятницу, 28 апреля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    В настоящий момент счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу «Локомотива-Кубань».

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