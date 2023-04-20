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    В РФБ заявили, что недопуск сборной России к отбору на Евробаскет-2025 не стал сюрпризом

    Баскетбол Сборная России
    Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал тот факт, что сборная России не была включена Международной федерацией баскетбола (FIBA) в состав участников третьего раунда отборочного турнира чемпионата Европы‑2025.

    В РФБ заявили, что недопуск сборной России к отбору на Евробаскет-2025 не стал сюрпризом
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    В РФБ заявили, что недопуск сборной России к отбору на Евробаскет-2025 не стал сюрпризом

    «Недопуск сборной России по баскетболу от FIBA не стало для нас сюрпризом. После рекомендаций от МОК ни для кого это не может быть сюрпризом, что нас не допускают на международные соревнования. Это было ожидаемо.

    Но на наши планы это никак не влияет. У нас есть планы подготовки всех сборных, и мы будем по ним работать. Да, у на было несколько планов, включая план действий при допуске на международные соревнования, но у нас есть и другой план, по которому работаем сейчас. Работа ведется, все в порядке», — заявил Дячок в комментарии Sport24.

    Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала список корзин перед жеребьевкой третьего раунда отборочного турнира чемпионата Европы ‑ 2025. Сборная России не вошла в число участников квалификации.

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