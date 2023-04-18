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    «Сакраменто» и «Филадельфия» увеличили преимущество в своих сериях плей-офф

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз
    «Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 106:114 (23:17, 29:41, 25:23, 31:31).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самыми результативными в составе победителей были Домантас Сабонис и Де'Аарон Фокс, набравшие по 24 очка.

    У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 28 очков.

    «Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».

    «Филадельфия» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Бруклин» со счетом 96:84 (25:25, 19:24, 24:14, 28:21).

    Самым результативным в составе победителей был Тайриз Макси, набравший 31 очко. По дабл-даблу оформили Джоэл Эмбиид (20 очков и 19 передач) и Тобиас Харрис (20 очков и 11 подборов).

    У «Нетс» больше всех набрал Кэмерон Джонсон — 28 очков.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Филадельфии». Третий матч пройдет 21 апреля.

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