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    «Клипперс» проиграли «Орландо», «Филадельфия» победила «Индиану»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Орландо Мэджик Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Вашингтон Уизардс Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Майами Хит Юта Джаз Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс
    «Клипперс» уступили «Орландо» в домашнем матче регулярного сезона НБА со счетом 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    У победителей 28 очка набрал Маркелл Фульц, дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов на счету Уэнделла Картера.

    В составе хозяев площадки 30 очков набрал Пол Джордж.

    «Орландо» идет на 13-м месте на Востоке НБА, «Клипперс» прервали 4-матчевую победную серию и занимают пятую строчку на Западе.

    «Филадельфия» в гостях обыграла «Индиану» со счетом 141:121 (34:24, 38:37, 34:34, 35:26).

    Самыми результативными в составе победителей были Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси, набравшие по 31 очку. Еще 24 очка принес Тобиас Харрис.

    У «Пэйсерс» больше всех набрал Аарон Несмит — 25 очков.Эндрю Нембард набрал 22 очка, Майлз Тернер — 20.

    Другие результаты дня:

    «Мемфис» — «Голден Стэйт» — 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)
    «Юта» — «Бостон» — 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)
    «Чикаго» — «Майами» — 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)
    «Вашингтон» — «Сакраменто» — 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)
    «Торонто» — «Миннесота» — 122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)

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