«Клипперс» проиграли «Орландо», «Филадельфия» победила «Индиану»

уступилив домашнем матче регулярного сезона НБА со счетом 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39).

У победителей 28 очка набрал Маркелл Фульц, дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов на счету Уэнделла Картера.

В составе хозяев площадки 30 очков набрал Пол Джордж.

«Орландо» идет на 13-м месте на Востоке НБА, «Клипперс» прервали 4-матчевую победную серию и занимают пятую строчку на Западе.

«Филадельфия» в гостях обыграла «Индиану» со счетом 141:121 (34:24, 38:37, 34:34, 35:26).

Самыми результативными в составе победителей были Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси, набравшие по 31 очку. Еще 24 очка принес Тобиас Харрис.

У «Пэйсерс» больше всех набрал Аарон Несмит — 25 очков.Эндрю Нембард набрал 22 очка, Майлз Тернер — 20.

Другие результаты дня:

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

«Юта» — «Бостон» — 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)

«Чикаго» — «Майами» — 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

«Торонто» — «Миннесота» — 122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)