«Даллас» выиграл у «Лейкерс», «Филадельфия» разгромила «Шарлотт»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Филадельфия» разгромила на выезде «Шарлотт» — 121:82 (31:29, 35:25, 26:13, 29:15).

Лучшим в этой игре был центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, в активе которого 38 очков и 13 подборов. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 11 очков, 11 подборов и 10 передач.

«Филадельфия» продлила победную серию до семи матчей. «Шарлотт» потерпел четвертое поражение кряду.

«Даллас» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:110 (29:33, 33:21, 27:26, 22:30).

Форвард «Далласа» Макси Клебер стал автором победного трехочкового броска под сирену.

Самым результативным в составе гостей был Кайри Ирвинг, набравший 36 очков.

У «Лейкерс» выделялся Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

«Лейкерс» проиграли три из четырех последних матчей.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)

«Кливленд» — «Вашингтон» — 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)

«Чикаго» — «Миннесота» — 139:131 OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)

«Лейкерс» — «Даллас» — 110:111 (33:29, 21:33, 26:27, 30:22)

«Портленд» — «Бостон» — 112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)