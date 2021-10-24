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    «Мемфис» обыграл «Клипперс», «Сан-Антонио» уступил «Милуоки»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Чикаго Буллз Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Майами Хит Торонто Рэпторс Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз
    В матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Мемфис» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 120:114 (25:34, 34:28, 38:27, 23:25).

    Крис Миддлтон
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    Крис Миддлтон

    В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (28 очков), Де’Энтони Мелтон (22 очка) и Джарен Джексон (21 очко).

    У «Клипперс» наиболее заметными в матче стали Пол Джордж (41 очко и 10 подборов), Реджи Джексон (17 очков) и Эрик Бледсоу (12 очков).

    В другой игре «Милуоки» на выезде обыграл «Сан-Антонио» со счетом 121:111 (32:32, 24:20, 29:29, 36:30).

    В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (28 очков), Яннис Адетокунбо (21 очко), Джру Холидэй (16 очков) и Пэт Коннотон (16 очков).

    У «Сан-Антонио» наиболее заметными в матче были Даг Макдермотт (25 очков), Келдон Джонсон (20 очков) и Лонни Уокер (17 очков).

    Остальные результаты:

    «Торонто» — «Даллас» — 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)
    «Индиана» — «Майами» — 102:91 OT (28:24, 28:22, 8:17, 22:23, 16:5)
    «Чикаго» — «Детройт» — 97:82 (31:28, 23:15, 25:11, 18:28)
    «Кливленд» — «Атланта» — 101:95 (24:27, 28:28, 31:17, 18:23)
    «Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 96:89 (28:27, 26:14, 15:26, 27:22)
    «Портленд» — «Финикс» 134:105 (30:24, 37:23, 39:34, 28:24)

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