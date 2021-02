«Бруклин» выиграл у «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 35-тысячное очко в карьере, «Милуоки» уступил «Торонто»

одержал гостевую победу надв рамках очередного матча регулярного чемпионата. Игра завершилась в пользу «Нетс» со счетом 109:98 (31:24, 33:29, 26:21, 19:24).

В составе «Бруклина» одним из лучших был Джеймс Харден, в активе которого 23 очка и 11 подборов. Кайри Ирвинг к 16 очкам добавил 7 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором 32 очков, 8 подборов и 7 передач. Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

The Beard helps the @BrooklynNets defeat LAL and win their 5th straight game! #BrooklynTogether @JHarden13 : 23 PTS, 11 AST pic.twitter.com/NtmDjctCu0

Леброн в этой игре добрался до отметки в 35 тысяч очков за карьеру. Ранее подобное удавалось лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков) и Карлу Мэлоуну (36 928).

Congrats to @KingJames on becoming the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points, joining Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone! pic.twitter.com/F1JnPHq5se

«Милуоки» потерпел домашнее поражение от «Торонто» со счетом 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25).

У гостей 29 очков набрал Норман Пауэлл. Еще 27 очков канадскому клубу принес Паскаль Сиакам.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 23 очкам добавил 23 очка, 12 подборов и 8 передач. Во время матча он получил неспортивный фол первой степени за удар локтем в голову О Джи Ануноби. Адетокумбо не доиграл матч из-за перебора персональных замечаний.

«Милуоки» впервые с 2017 года потерпел пять поражений подряд.

Еще в одном матче «Майами» выиграл на выезде у «Сакраменто» — 118:110 (31:21, 26:22, 32:36, 29:31). Сразу двум игрокам «Майами» удалось оформить трипл-дабл. У Джимми Батлера 13 очков, 10 подборов и 10 передач, а у Бэма Адебайо — 16 очков, 12 подборов и 10 ассистов. При этом Батлер оформил трипл-дабл в третьей игре кряду.

Jimmy Butler and Bam Adebayo become the first pair of teammates in NBA history to both record triple-doubles in the same game on multiple occasions.@JimmyButler: 13 PTS, 10 REB, 13 AST@Bam1of1: 16 PTS, 12 REB, 10 AST pic.twitter.com/gxOd6vtnXd