Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать фанатам ложную надежду

Владелец «Вийербана», экс-баскетболист «Сан-Антонио»заявил, что сезон-2019/20 следует отменить в связи с пандемией коронавируса.

Сезон Евролиги на данный момент остановлен до 11 апреля, Единой лиги ВТБ — до 10 апреля.

«Самое умное решение в данной ситуации — отменить сезон, не выявляя чемпиона и не понижая в классе команды, которые заняли последние места.

Тогда мы смогли бы гораздо быстрее начать подготовку к следующему сезону. Все терпят серьезные убытки. Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам.

Лиге будет все сложнее и сложнее, потому что многое зависит от того, какие в каждой из европейских стран правила безопасности», — приводит слова Паркера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на TalkBasket. 0