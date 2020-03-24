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    Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать фанатам ложную надежду

    Баскетбол ЕвролигаКоронавирус в спорте
    Владелец «Вийербана», экс-баскетболист «Сан-Антонио» Тони Паркер заявил, что сезон-2019/20 следует отменить в связи с пандемией коронавируса.

    Тони Паркер
    Тони Паркер

    Сезон Евролиги на данный момент остановлен до 11 апреля, Единой лиги ВТБ — до 10 апреля.

    «Самое умное решение в данной ситуации — отменить сезон, не выявляя чемпиона и не понижая в классе команды, которые заняли последние места.

    Тогда мы смогли бы гораздо быстрее начать подготовку к следующему сезону. Все терпят серьезные убытки. Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам.

    Лиге будет все сложнее и сложнее, потому что многое зависит от того, какие в каждой из европейских стран правила безопасности», — приводит слова Паркера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на TalkBasket. 0

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