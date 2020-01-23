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    «Денвер» переиграл «Хьюстон», «Лейкерс» одолел «Нью-Йорк»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своем паркете обыграл «Денвер» со счетом 121:105 (35:28, 25:15, 32:28, 29:34).

    «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов. Еще один дабл-дабл на свой счет записал Клинт Капела — 14 очков, 11 подборов. В активе Джеймса Хардена 27 очков.

    В составе «Наггетс» трипл-даблом отметился Никола Йокич — 19 очков, 12 подборов, 10 передач.

    «Хьюстон» (27-16) — шестой на Западе, «Денвер» (30-14) — четвертый.

    В другом матче дня «Нью-Йорк» дома уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24).

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, набравший 28 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 21 очко.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Маркус Моррис, на счету которого 20 очков.

    «Нью-Йорк» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержали вторую победу за последние три игр.

    «Нью-Йорк» (12-23) — 14-й на Востоке, «Лейкерс» (35-9) — лидер Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Оклахома» 114:120 (21:24, 30:36, 38:32, 25:28)
    «Детройт» — «Сакраменто» 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)
    «Торонто» — «Филадельфия» 107:95 (26:35, 24:15, 26:22, 31:23)
    «Бостон» — «Мемфис» 119:95 (25:27, 33:17, 41:19, 20:32)
    «Атланта» — «Клипперс» 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)
    «Майами» — «Вашингтон» 134:129 ОТ (30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11)
    «Чикаго» — «Миннесота» 117:110 (35:26, 24:26, 22:27, 36:31)
    «Финикс» — «Индиана» 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29)
    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» 117:121 (24:31, 27:29, 31:34, 35:27)
    «Голден Стэйт» — «Юта» 96:129 (17:31, 26:34, 26:35, 27:29) 0

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