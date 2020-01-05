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    Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас», «Вашингтон» одолел «Денвер»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Даллас Маверикс Денвер Наггетс Атланта Хоукс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Шарлотт Хорнетс
    В очередном матче НБА «Даллас» принимал «Шарлотт». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 123:120 (32:20, 25:24, 23:40, 23:19, 20:17).

    Дончич провел очередной яркий матч
    Дончич провел очередной яркий матч

    Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил трип-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

    Лидером по результативности в составе «Шарлотт» стал разыгрывающий Терри Розир, который набрал 29 очков и совершил 6 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился защитник Девонте Грэм (27 очков, 2 подбора и 13 передач).

    «Даллас» (22-13) занимает шестое место в Западной конференции, а «Шарлотт» (15-23) — девятое на Востоке.

    Обзор матча

    В другом матче игрового дня в НБА «Вашингтон» принимал «Денвер». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 128:114 (31:19, 30:36, 34:35, 33:24).

    Лидером по результативности стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 39 очков и сделал 1 подбор и 4 передачи. В составе «Вашингтона» — разыгрывающий Иш Смит (32 очка, 3 подбора и 8 передач).

    Дабл-даблом отметился форвард «Вашингтона» Трой Браун. В его коллекции 25 очков, 14 подборов и 3 передачи.

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 115:117 (26:25, 22:27, 32:24, 35:41)

    «Голден Стэйт» — «Детройт» — 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)

    «Милуоки» — «Сан-Антонио» — 127:118 (29:31, 42:35, 32:25, 24:27)

    «Чикаго» — «Бостон» — 104:111 (28:30, 24:25, 21:30, 31:26)

    «Атланта» — «Индиана» — 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)

    «Кливленд» — «Оклахома» — 106:121 (27:34, 26:32, 26:25, 27:30)

    «Орландо» — «Юта» — 96:109 (25:33, 22:19, 28:24, 21:33)

    «Бруклин» — «Торонто» — 102:121 (33:24, 19:24, 28:35, 22:38)

    «Клипперс» — «Мемфис» — 114:140 (27:40, 30:25, 23:39, 34:36) 0

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