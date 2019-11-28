«Лейкерс» выиграли девятый матч подряд, «Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений

вырвал победу ув матче регулярного чемпионата НБА — 114:110 (25:38, 29:26, 25:25, 35:21). По ходу встречи калифорнийцы отыграли отставание в 16 очков.

В составе «озерных» самым результативным стал Энтони Дэвис — 41 очко. Это рекордный показатель в истории НБА для игрока в первом матче против бывшей команды — до этого сезона Дэвис защищал цвета «Пеликанс». Предыдущее достижение в 39 очков делили Кевин Дюрант, Стефон Марбери и Дэнни Эйндж.

Еще 29 очков и 11 результативных передач набрал Леброн Джеймс. В составе «пеликанов» дабл-даблы оформили Джру Холидэй (29 очков, 12 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка, 10 подборов).

«Лейкерс» выиграли девятый матч подряд, «Пеликанс» потерпели третье кряду поражение.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт» на своей площадке одолел «Чикаго» со счетом 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17).

Главным героем встречи стал защитник «Уорриорз» Алек Беркс, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 7 передач. 25 очков набрал Эрик Пэскелл. Дабл-даблом отметился Омари Спеллмен (13 очков, 11 подборов). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 36 очков.

«Уорриорз» прервали серию из трех поражений и добыли лишь четвертую победу в 19 матчах сезона. «Буллз» потерпели третье поражение в четырех последних матчах и 13-е в 19 матчах текущей «регулярки».

Другие результаты:

«Кливленд» — «Орландо» 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)

«Филадельфия» — «Сакраменто» 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)

«Индиана» — «Юта» 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)

«Шарлотт» — «Детройт» 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

«Бостон» — «Бруклин» 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)

«Торонто» — «Нью-Йорк» 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)

«Хьюстон» — «Майами» 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)

«Милуоки» — «Атланта» 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

«Мемфис» — «Клипперс» 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)

«Финикс» — «Вашингтон» 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)

«Портленд» — «Оклахома» 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42) 0