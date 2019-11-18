«Сакраменто» прервал победную серию «Бостона», «Лейкерс» победили «Атланту»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс nba.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Встреча, которая прошла на арене «Голден Уан-центр», завершилась со счетом 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24).

В составе победителей самым результативным стал Бадди Хилд, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Богдан Богданович. Неманья Бьелица отметился 12 очками и 14 подборами.

У проигравших самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Даниэль Тайс.

«Королям» удалось прервать победную серию «кельтов», которая насчитывала десять матчей.

«Бостон» — «Сакраменто»

«Бостон» продолжает лидировать в Восточной конференции (10 побед, 2 поражения). «Сакраменто» — десятый на Западе (5 побед, 7 поражений).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Атланту Хоукс» — 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24).

Главным героем встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 33 очков, 12 передач, 7 подборов, 1 перехвата и 1 блок-шота.

Самым результативным игроком в составе «Хоукс» стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 31 очко.

«Лейкерс» — «Атланта»

«Лейкерс» лидируют на Западе (11 побед, 2 поражения), «Атланта» — 13-я на Востоке (4 победы, 9 поражений).

Другие результаты:

«Кливленд» — «Филадельфия» — 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

«Мемфис» — «Денвер» — 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

«Орландо» — «Вашингтон» — 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31) 0