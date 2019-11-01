Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал гостевую победу надв матче регулярного чемпионата Евролиги (87:70).

«Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч.

Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась.

Мы были лучше на отскоке, при том что "Зенит" хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с "Жальгирисом".

Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда "Зенит" совершил рывок. Мы были собраны, и это вело нас в правильном направлении.

Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, потерпев одно поражение в шести матчах. Питерцы идут на 15-й строчке — две победы и четыре поражения.

8 ноября ЦСКА сыграет на выезде с АСВЕЛом. 0