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    Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты

    Баскетбол ЦСКА Зенит Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (87:70).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч.

    Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась.

    Мы были лучше на отскоке, при том что "Зенит" хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с "Жальгирисом".

    Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда "Зенит" совершил рывок. Мы были собраны, и это вело нас в правильном направлении.

    Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

    Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, потерпев одно поражение в шести матчах. Питерцы идут на 15-й строчке — две победы и четыре поражения.

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