ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Тун»Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»
  • 17:34
    • Прохоров продал контрольный пакет акций «Бруклина»
  • 15:16
    • СМИ: «Локомотив» отказался от подписания Балотелли
  • 14:08
    • Вратарь «Ливерпуля» получил травму во время празднования победы над «Челси»
  • 14:00
    • Магуайр отказался от заоблачной зарплаты в «Ман Сити» ради перехода в «МЮ»
  • 13:46
    • «Ман Юнайтед» представил третий комплект формы, посвященный победе в Кубке Англии 1909 года
    Все новости спорта

    Прохоров продал контрольный пакет акций «Бруклина»

    Бруклин Нетс НБА
    Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал контрольный пакет акций «Бруклина» китайцу Джозефу Цаю, сообщает официальный сайт клуба НБА.

    Михаил Прохоров
    Михаил Прохоров

    В прошлом году соучредитель и исполнительный вице-председатель Alibaba Group приобрел 49 процентов акций «Нетс» за 1 миллиард долларов. Теперь же он выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда.

    Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии.

    В 2009 году Прохоров купил 80 процентов акций «Бруклина» за 223 миллиона долларов.

    Напомним, что в межсезонье «Нетс» пополнили состав защитником Кайри Ирвингом и форвардом Кевином Дюрантом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»
  • 16/06/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся разборки аутсайдеров РПЛ?
  • «Оренбург» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Обыграет ли команда Слуцкого «Зволле»?
  • «Витесс» — «Зволле». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Что покажет «Бавария» против неудобного соперника?
  • «Бавария» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Николя Пепе Футбол Трансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели летоОцениваем, какие слабые места не смогли устранить этим летом топ-клубы АПЛ 14/08/2019 в 21:040
  • 10:31
    • Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
  • 10:21
    • «Реал» взял кредит для покупки Неймара
  • 10:02
    • «Зенит» может приобрести Караваева из «Витесса»
    Эрнесто Вальверде Футбол Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20Антуан Гризманн и Френки де Йонг должны встроиться в обновленную команду 14/08/2019 в 22:060
  • Экспресс дня

  • Начнут ли «Бавария» и «Барселона» с побед
  • 2.40
    •
  • 17:53
    • «Динамо» интересуется нападающим «Порту»
  • 17:17
    • Заболотный дебютирует за «Сочи» в матче с «Оренбургом»
  • 17:07
    • Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» 14/08/2019 в 01:450
  • 00:35
    • Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
  • 16:53
    • Неймар вызван в сборную Бразилии на матчи с Колумбией и Перу
  • 16:38
    • «Уфа» расторгла контракт с полузащитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить