Прохоров продал контрольный пакет акций «Бруклина»

Российский бизнесменпродал контрольный пакет акций «Бруклина» китайцу, сообщает официальный сайт клуба НБА.

В прошлом году соучредитель и исполнительный вице-председатель Alibaba Group приобрел 49 процентов акций «Нетс» за 1 миллиард долларов. Теперь же он выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда.

Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии.

В 2009 году Прохоров купил 80 процентов акций «Бруклина» за 223 миллиона долларов.

Напомним, что в межсезонье «Нетс» пополнили состав защитником Кайри Ирвингом и форвардом Кевином Дюрантом. 0