Казинс набрал 14 очков в дебютном матче, «Бостон» выиграл у «Мемфиса»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 112:94 (28:25, 24:26, 29:21, 31:22) в пользу гостей.

В составе победителей 28 очков набрал защитник Стивен Карри, 24 — форвард Кевин Дюрант.

Для центрового Демаркуса Казинса эта игра стала первой в сезоне после тяжелой травмы. Он записал на свой счет 14 очков, 6 подборов и 3 передачи.

У «Клипперс» самым результативным стал Тобиас Харрис — 28 очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (32 победы, 14 поражений), а «Клипперс» — девятое (24 победы, 21 поражение).

«Клипперс» — «Голден Стэйт»

«Бостон Селтикс» одержал домашнюю победу над «Мемфис Гриззлиз» со счетом 122:116 (35:24, 23:38, 38:29, 26:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 результативных передач. 20 баллов на счету Маркуса Смарта, 18 — у Эла Хорфорда.

В составе гостей 26 очков в активе Майка Конли.

«Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (27 побед, 18 поражений), «Мемфис» — 14-й на Западе (19 побед, 26 поражений).

«Бостон» — «Мемфис»

Другие результаты:

«Орландо» — «Бруклин» — 115:117 (32:25, 35:29, 28:32, 20:31)

«Детройт» — «Майами» — 98:93 (30:17, 23:22, 12:30, 33:24)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 113:116 (31:28, 27:30, 32:30, 23:28)

«Юта» — «Кливленд» — 115:99 (29:20, 32:17, 32:23, 22:39)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 128:112 (32:29, 42:29, 30:28, 24:26) 0