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    Казинс набрал 14 очков в дебютном матче, «Бостон» выиграл у «Мемфиса»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Бруклин Нетс Детройт Пистонс Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Сакраменто Кингз Юта Джаз Кливленд Кавальерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Демаркус Казинс
    Демаркус Казинс
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    Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 112:94 (28:25, 24:26, 29:21, 31:22) в пользу гостей.

    В составе победителей 28 очков набрал защитник Стивен Карри, 24 — форвард Кевин Дюрант.

    Для центрового Демаркуса Казинса эта игра стала первой в сезоне после тяжелой травмы. Он записал на свой счет 14 очков, 6 подборов и 3 передачи.

    У «Клипперс» самым результативным стал Тобиас Харрис — 28 очков.

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (32 победы, 14 поражений), а «Клипперс» — девятое (24 победы, 21 поражение).

    «Клипперс» — «Голден Стэйт»

    «Бостон Селтикс» одержал домашнюю победу над «Мемфис Гриззлиз» со счетом 122:116 (35:24, 23:38, 38:29, 26:25).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 результативных передач. 20 баллов на счету Маркуса Смарта, 18 — у Эла Хорфорда.

    В составе гостей 26 очков в активе Майка Конли.

    «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (27 побед, 18 поражений), «Мемфис» — 14-й на Западе (19 побед, 26 поражений).

    «Бостон» — «Мемфис»

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Бруклин» — 115:117 (32:25, 35:29, 28:32, 20:31)
    «Детройт» — «Майами» — 98:93 (30:17, 23:22, 12:30, 33:24)
    «Миннесота» — «Сан-Антонио» — 113:116 (31:28, 27:30, 32:30, 23:28)
    «Юта» — «Кливленд» — 115:99 (29:20, 32:17, 32:23, 22:39)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» — 128:112 (32:29, 42:29, 30:28, 24:26) 0

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