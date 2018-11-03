«Филадельфия» победила «Детройт», Эмбиид набрал 39 очков

В матче регулярного чемпионата НБАобыграласо счётом 109:99 (30:24, 39:23, 16:25, 24:27).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков и сделавший 17 подборов.

У гостей самым результативным стал Блэйк Гриффин. Форвард также сделал дабл-дабл (38 очков и 13 подборов)

Это поражение стало для «Детройта» уже четвёртым подряд. «Пистонс» занимают в Восточной конференции шестое место.

«Филадельфия» после этой победы опередила «Детройт». Команда из Пенсильвании одержала шесть побед и потерпела четыре поражения на старте нового сезона. 0