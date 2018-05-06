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    АЕК выиграл баскетбольную Лигу чемпионов

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    АЕК
    На фото:АЕК
    Второй розыгрыш Лиги чемпионов ФИБА завершился победой греческого АЕКа, который в финальном матче обыграл «Монако» – 100:94 (29:20, 24:24, 20:26, 27:24).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Грин, набравший 19 очков.

    В составе «Монако» отличился Сергей Гладыр, принесший своей команде 18 очков.

    Бронза досталась испанской «Мурсии», переигравшей немецкий «Людвигсбург» – 85:74 (18:17, 24:15, 18:21, 25:21).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Садиль Рохас, набравший 18 очков и совершивший 9 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Овайе Соко, набравший 15 очков и совершивший 10 подборов.

    В составе «Людвигсбурга» отличился Керрон Джонсон, набравший 17 очков, отдавший 9 результативных передач и совершивший 3 подбора.


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