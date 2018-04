«Торонто» победил «Вашингтон» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Баскетболистыуступилив шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29).

Лидер «Рэпторс» Кайл Лоури набрал 24 очка, Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов, ДеМар ДеРозан добавил в копилку 16 очков.

У «Уизардс» выделялись Брэдли Бил, набравший 32 очка, и Маркиф Моррис, который оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

«Торонто» выиграл серию 4-2 и стал пятым четвертьфиналистом плей-офф НБА. Во втором раунде «Рэпторс» сыграют либо с «Кливлендом», либо с «Индианой».

Kyle Lowry posts 24 PTS, 6 AST, 6 REB in the Game 6 win, leading @Raptors to Round 2 of the #NBAPlayoffs! #WeTheNorth pic.twitter.com/J6GTlMrPxu — NBA (@NBA) 28 апреля 2018 г.