«Хьюстон» одержал четвертую победу над «Миннесотой»

нанес поражениев пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30).

Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Клинт Капела, записавший на свой счет 26 очков и 15 подборов. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач, Эрик Гордон добавил в копилку 19 очков, Тревор Ариза — 16.

У гостей выделялись Карл-Энтони Таунс (23 + 14 подборов), Джамал Кроуфорд (20) и Джефф Тиг (17).

«Хьюстон» выиграл серию 4-1 и во втором раунде встретится с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Юта» (счет в серии — 2-3).

James Harden rewards Clint Capela running the floor!#Rockets up 108-94 with 3:57 remaining.

📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/Z9jubmvTzg