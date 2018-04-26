«Хьюстон» одержал четвертую победу над «Миннесотой»

Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Клинт Капела, записавший на свой счет 26 очков и 15 подборов. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач, Эрик Гордон добавил в копилку 19 очков, Тревор Ариза — 16.
У гостей выделялись Карл-Энтони Таунс (23 + 14 подборов), Джамал Кроуфорд (20) и Джефф Тиг (17).
«Хьюстон» выиграл серию 4-1 и во втором раунде встретится с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Юта» (счет в серии — 2-3).
🚀 James Harden TAKES FLIGHT! 🚀#Rockets @NBAonTNT pic.twitter.com/YIHnt3Y5n5— NBA (@NBA) 26 апреля 2018 г.
James Harden rewards Clint Capela running the floor!#Rockets up 108-94 with 3:57 remaining.— NBA (@NBA) 26 апреля 2018 г.
📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/Z9jubmvTzg