«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», Дюрант набрал 39 очков

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант — 39 очков и 12 подборов.
У «Миннесоты» отличился доминиканский центровой Карл Таунс, записавший на свой счёт в прошедшей встрече 31 очко.
В другом матче «Нью-Йорк Никс» дома уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30).
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Нью-Йорка» Тим Хардуэй-младший, набравший 25 очков во встрече.
У «Торонто» отличился литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший на свой счёт в прошедшей встрече 17 очков.