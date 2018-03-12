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    «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», Дюрант набрал 39 очков

    НБА Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» одержали домашнюю победу над «Голден Стэйт Уорриорз» — 109: 103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант — 39 очков и 12 подборов.

    У «Миннесоты» отличился доминиканский центровой Карл Таунс, записавший на свой счёт в прошедшей встрече 31 очко.

    В другом матче «Нью-Йорк Никс» дома уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30).

    Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Нью-Йорка» Тим Хардуэй-младший, набравший 25 очков во встрече.

    У «Торонто» отличился литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший на свой счёт в прошедшей встрече 17 очков.

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