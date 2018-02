Митчелл выиграл конкурс данков в НБА, Букер – конкурс трехочковых

В рамках звездного уик-энда в Национальной баскетбольной ассоциации прошли традиционные конкурсы.

В конкурсе данков победу одержал защитник «Юты» Донован Митчелл. В решающей серии бросков сверху он одолел Ларри Нэнса-младшего.

За последние пять лет в конкурсе по броскам сверху побеждали Терренс Росс (2013), Джон Уолл (2014), дважды Зак Лавин (2015, 2016) и Глен Робинсон III (2017).

"Wait till we see that one in Slow Mo!"

Donovan Mitchell gets his final round started off with a BANG!#VerizonDunk pic.twitter.com/JhUBHDhcBQ