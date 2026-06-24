прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.92

Украинка Элина Свитолина сыграет против китаянки Синьюй Ван в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Ван

Синьюй на удивление легко преодолела первые раунды.

В стартовом матче китайская теннисистка разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.

Во втором круге Ван одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 6:4.

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Правда, также стоит обратить внимание, что в прошлом году Ван выиграла семь из десяти матчей на траве.

Более того, в 2025-м китаянка дошла до финала на престижном «пятисотнике» в Берлине.

В текущем сезоне Ван выиграла 18 из 33-х матчей.

Среди ее лучших результатов в этом году — финал в новозеландском Окленде и четвертый раунд на Australian Open.

Свитолина

Элина пропускала первый круг, а во втором одержала победу над Людмилой Самсоновой.

Вопреки ожиданиям, украинской теннисистке понадобился дополнительный сет в матче против россиянки — 3:6, 6:3, 6:2.

Свитолина выиграла три из четырех матчей на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе 31-летняя украинка дошла до четвертьфинала в Берлине.

В столице Германии Свитолина выиграла у Анны Калинской и Евы Лис, после чего уступила филиппинке Александре Эале.

Это был первый турнир Свитолиной после Ролан Гаррос, на котором она добралась до четвертьфинала.

Элина выиграла 23 из последних 29 матчей.

Также стоит обратить внимание, что Свитолина выиграла 36 из 45-ти матчей в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван в этом матче можно поставить за 3.24, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: Элина выиграла два предыдущих матча против Синьюй. В 2024-м украинка обыграла китаянку на Уимблдоне, а в начале 2026-го — в финале турнира в Окленде. При этом в обоих случаях Ван уступил 0-2 по сетам.

Несмотря на это, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Ван способна навязать борьбу и перевести матч в третий сет.

1.92 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Ван — Свитолина принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.